В Киеве мужчина привел в действие боеприпас, пострадали четыре человека

4 сентября оккупанты ударили беспилотниками по зданию СБУ в центре Киева, в результате чего ранены. По данным экспертов, атаку "Шахеда" на СБУ мог корректировать агент РФ, находившийся непосредственно вблизи объекта. Подробнее о ходе событий - в материале РБК-Украина "Удар по кабинету Поклада, есть раненые".

Источники РБК-Украина в оборонной сфере предупреждают, что это может быть лишь началом очередной волны эскалации - Россия может провести в сентябре четыре массированных атаки с применением ракет и дронов, целясь в составы в западных областях и энергетическую инфраструктуру.