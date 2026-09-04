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В Киеве мужчина привел в действие боеприпас, пострадали четыре человека

23:24 04.09.2026 Пт
1 мин
Рядом находились еще три человека, которые тоже получили травмы
aimg Екатерина Коваль
Фото: полиция расследует обстоятельства взрыва (Getty Images)

В Святошинском районе Киева мужчина на улице привел в действие боеприпас, в результате чего получил телесные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

Пострадали еще три человека, которые находились рядом.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Медики оказывают помощь всем пострадавшим.

Все обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

Фото: полиция проводит следственные действия на месте взрыва (t.me/gunpKyiv)

В тот же день россияне атаковали гражданские склады в Киевской области - в Бучанском районе повреждены складские помещения.

4 сентября оккупанты ударили беспилотниками по зданию СБУ в центре Киева, в результате чего ранены. По данным экспертов, атаку "Шахеда" на СБУ мог корректировать агент РФ, находившийся непосредственно вблизи объекта. Подробнее о ходе событий - в материале РБК-Украина "Удар по кабинету Поклада, есть раненые".

Источники РБК-Украина в оборонной сфере предупреждают, что это может быть лишь началом очередной волны эскалации - Россия может провести в сентябре четыре массированных атаки с применением ракет и дронов, целясь в составы в западных областях и энергетическую инфраструктуру.

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