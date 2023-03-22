ua ru
Ср, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві чоловік підірвав себе гранатою біля дитмайданчику

Новость на русском →
Київ, Середа 22 березня 2023 11:14
У Києві чоловік підірвав себе гранатою біля дитмайданчику Фото: житель Києва підірвав себе гранатою (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві зранку 22 березня у руках чоловіка розірвалася граната. Внаслідок вибуху житель столиці загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Трагедія сталася на провулку Квітневому у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, граната здетонувала у руках 29-річного чоловіка, внаслідок чого він загинув.

На опублікованих кадрах помітно, що інцидент стався неподалік від дитячого майданчика.

Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство).

Фото: житель Києва підірвав себе гранатою (facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, 19 березня у Чернігові у дворі житлового будинку чоловік підірвався на гранаті.

Також нещодавно у Херсонській області 35-річний чоловік натрапив на російську міну у лісі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вибух полиция
NEWS
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
ЗСУ знищили 920 окупантів, 16 БПЛА та 8 ББМ за добу
DAILY
Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна