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В Чернігові чоловік підірвався на гранаті

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Чернігів, Неділя 19 березня 2023 22:39
В Чернігові чоловік підірвався на гранаті Фото: в Чернігові чоловік підірвався на гранаті (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 березня, в Чернігові чоловік підірвався на гранаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними видання, близько 19:30 на в'їзді у двір житлових будинків по вулиці Боднарука чоловік підірвався на гранаті.

Наразі на місці події працює поліція. Подробиці згодом.

Нагадаємо, днями в Іванівській громаді Чернігівській області трактор підірвався на вибуховому пристрої.

Раніше ми також писали, що у селі Мала Сейдеминуха Херсонській області 57-річний цивільний підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху чоловік отримав важкі поранення.

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