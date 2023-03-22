В Киеве мужчина подорвал себя гранатой возле детской площадки

В Киеве утром 22 марта в руках мужчины разорвалась граната. В результате взрыва житель столицы погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.

Трагедия произошла на переулке Квитневом в Подольском районе столицы. По предварительной информации, граната сдетонировала в руках 29-летнего мужчины, в результате чего он погиб.

На опубликованных кадрах заметно, что инцидент произошел недалеко от детской площадки.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство).

Фото: житель Киева подорвал себя гранатой (facebook.com/UA.KyivPolice)