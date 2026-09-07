У Києві чоловік намагався задушити матір та кинувся на копа: поліція застосувала зброю

У Солом'янському районі Києва поліцейські прибули на виклик через домашнє насильство, але під час затримання чоловік кинувся на правоохоронця, а той відкрив вогонь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Подія сталася сьогодні, 7 вересня. Правоохоронці Солом'янського управління поліції отримали повідомлення про домашнє насильство та прибули на місце події.
"За отриманою інформацією, син бив та намагався задушити свою матір", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці почали з'ясовувати обставини конфлікту. Однак під час цього чоловік кинувся на одного з поліцейських.
Після нападу правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю. Нападник помер.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Також до встановлення обставин залучили представників внутрішньої безпеки поліції та Державного бюро розслідувань.
Раніше у Святошинському районі Києва чоловік привів у дію боєприпас просто на вулиці. Унаслідок вибуху травмувалися він сам та ще троє людей, які перебували поруч.
3 вересня у Святошинському районі Києва сталася ще одна резонансна подія. Біля входу до клініки невідомий понад 20 разів вистрілив у 71-річного директора медзакладу, якого госпіталізували у тяжкому стані.