В Киеве мужчина пытался задушить мать и бросился на копа: полиция применила оружие

Событие произошло сегодня, 7 сентября. Правоохранители Соломенского управления полиции получили уведомление о домашнем насилии и прибыли на место происшествия.

"По полученной информации, сын избивал и пытался задушить свою мать", - говорится в сообщении.

Правоохранители стали выяснять обстоятельства конфликта. Однако во время этого мужчина бросился на одного из полицейских.

После нападения правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие. Нападающий скончался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также к установлению обстоятельств были привлечены представители внутренней безопасности полиции и Государственного бюро расследований.