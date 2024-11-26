У Києві до четверга можливі проблеми з водою: кому варто зробити запаси

Раніше РБК-Україна писало, що у Святошинському районі столиці сталася аварія на об’єкті газопостачання, внаслідок якої понад 500 будинків тимчасово залишилися без газу. Як повідомляє КМДА, на місці працюють ремонтні бригади, задіяно понад 100 фахівців. Завершити роботи та відновити газопостачання планують до кінця доби 26 листопада.

Також ми писали, що до кінця 2024 року КП "Київміськсвітло" планує масштабний ремонт мереж зовнішнього освітлення у восьми районах столиці. Ремонт передбачає заміну світильників, опор, кронштейнів та кабельних мереж. Через це можливі тимчасові відключення ліхтарів у таких районах: Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський, Солом’янський, Подільський, Шевченківський.

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