Київ тимчасово може залишитися без вуличного освітлення, але не через відключення світла

До кінця 2024 року КП "Київміськсвітло" проведе масштабний ремонт мереж зовнішнього освітлення у восьми районах столиці. Через це можливі відключення ліхтарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Через це можливі відключення зовнішнього освітлення, а саме у таких районах :

Зазначається, що ремонтні роботи включатимуть заміну світильників, опор, кронштейнів та кабельних мереж.

Додамо, що у Києві сьогодні, вранці 25 листопада, було зафіксовано забруднення повітря. У яких районах ситуація найгірша - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Нагадаємо, що сьогодні також продовжуть діяти обмеження електропостачання в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.