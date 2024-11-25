Київ тимчасово може залишитися без вуличного освітлення, але не через відключення світла
До кінця 2024 року КП "Київміськсвітло" проведе масштабний ремонт мереж зовнішнього освітлення у восьми районах столиці. Через це можливі відключення ліхтарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Зазначається, що ремонтні роботи включатимуть заміну світильників, опор, кронштейнів та кабельних мереж.
Через це можливі відключення зовнішнього освітлення, а саме у таких районах:
1. Голосіївський:
- на вулиці Степана Рудницького,
- у приватному секторі "Ширма" (у межах вулиць Холодноярської, Сумської, Деміївської та просп. Валерія Лобановського),
- у приватному секторі "Цимбалів яр" (у межах вулиць Максима Рильського, Голосіївської, Еллана-Блакитного, Малокитаївської),
2. Дарницький:
- на вулиці Вакуленчука, 1 (спеціальна школа І-ІІ ступенів № 10),
- у приватному секторі мікрорайону "Червоний хутір" (у межах Харківського шосе, вулиць Ялинкової, Володимира Рибака, Вакуленчука),
3. Деснянський:
- на вулиці Мілютенка,
- у приватному секторі с. Троєщина (у межах вулиць Радосинської, Климента Квітки, Василя Щавинського, Митрополита Володимира Сабодана, Миру, Олександра Довженка, Олексія Курінного, Тараса Коваля, Лермонтова, Івана Кожедуба та Володимира Беца),
4. Дніпровський:
- у приватному секторі мікрорайону ДВРЗ-1 (Ліски) (у межах вулиць Азербайджанської, Алматинскої, Любові Малої, Гроденської, провулків Бишівського та Гроденського),
- у приватному секторі ДВРЗ-2 (Стара Дарниця) (у межах вулиць Устима Кармелюка, Лохвицької, Сиваської, Хорольської),
5. Печерський:
- на вулиці Бастіонна,
- у приватному секторі мікрорайону "Звіринець" (у межах вулиць Бастіонної, Садово-Ботанічної, Звіринецької, Вільшанської та Залізничного шосе),
6. Солом’янський:
- на вулиці Федора Ернста,
- у мікрорайоні Жуляни (у межах вулиць Територіальної оборони, Дмитра Луценка, Шкільної, Шевченка, Григорія Гуляницького, Київської, Совської, Степана Рудницького, Ганни Арендт, Генерала Павленка, Березової, Малинової та Антіна Ждановича),
- у мікрорайоні Совки (у межах вулиць Охтирської, Петра Радченка, Холодноярської, Сигнальної, Колоскової, Пржевальського, Червоної, Донської та просп. Валерія Лобановського),
- у приватному секторі мікрорайону "Караваєві дачі" (у межах вулиць Комбайнерів, Тетяни Яблонської, Новопольової, Олекси Гірника, Бориславської),
7. Подільський:
- на проспектах Свободи та Георгія Гонгадзе,
- на вулиці Наталії Ужвій,
- у приватному секторі "Кинь-Ґрусть" (у межах вулиць Івана Їжакевича, Косенка, Пуща-Водицької, Лісозахисної, Луцької, Канівської, провулків Межевого, Андрія Кузьменка, Кобзарського)
8. Шевченківський:
- на вулицях Данила Щербаківського та Ігоря Турчина.
Додамо, що у Києві сьогодні, вранці 25 листопада, було зафіксовано забруднення повітря. У яких районах ситуація найгірша - дізнайтеся у нашому матеріалі.
Нагадаємо, що сьогодні також продовжуть діяти обмеження електропостачання в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.