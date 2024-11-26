В Киеве до четверга могут быть проблемы с водой: кому лучше делать запасы

Ранее РБК-Украина писало, что в Святошинском районе столицы произошла авария на объекте газоснабжения, в результате которой более 500 домов временно остались без газа. Как сообщает КГГА, на месте работают ремонтные бригады, задействовано более 100 специалистов. Завершить работы и возобновить газоснабжение планируют до конца суток 26 ноября.

Также мы писали, что до конца 2024 года КП "Киевгорсвет" планирует масштабный ремонт сетей наружного освещения в восьми районах столицы. Ремонт подразумевает замену светильников, опор, кронштейнов и кабельных сетей. Поэтому возможны временные отключения фонарей в таких районах: Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Печерский, Соломенский, Подольский, Шевченковский.

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