У Києві через відсутність світла масштабні затримки громадського транспорту: список маршрутів

У Києві ввечері понеділка, 26 серпня, спостерігаються масштабні збої у роботі громадського транспорту, який залежить від електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".
Спочатку, близько 17:40 було повідомлено про затримку трамваїв за маршрутами номер 14 та 15 по вулиці Дегтярівська. Причина затримки - відсутність електроенергії. Там було організовано рух автобусів.
Згодом у "Київпастранс" заявили про затримку ще низки маршрутів та тролейбусів. Причина їх затримки - також відсутність електроенергії.
Який ще транспорт затримується:
Сьогодні вранці Росія завдала ударів по Україні, в наслідок чого було пошкоджено низку енергооб'єктів. В результаті постраждали 15 областей, фіксуються проблеми з енерго- та водопостачанням. Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.
Про те, де в Україні немає світла та як діють нові графіки відключень - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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