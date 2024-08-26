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У Києві через відсутність світла масштабні затримки громадського транспорту: список маршрутів

Фото: у Києві через відсутність світла масштабні затримки громадського транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Києві ввечері понеділка, 26 серпня, спостерігаються масштабні збої у роботі громадського транспорту, який залежить від електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".

Спочатку, близько 17:40 було повідомлено про затримку трамваїв за маршрутами номер 14 та 15 по вулиці Дегтярівська. Причина затримки - відсутність електроенергії. Там було організовано рух автобусів.

Згодом у "Київпастранс" заявили про затримку ще низки маршрутів та тролейбусів. Причина їх затримки - також відсутність електроенергії.

Який ще транспорт затримується:

  • рух трамваїв  №№ 1, 2, 3   по вулиці Борщагівська з причини відсутності напруги, вже організовано рух автобусів;
  • рух тролейбусів № 41 по вулиці Тулузи з причини відсутності напруги;
  • рух тролейбусів №16, 18, 19, 23, 28, 33, 35 по вулиці Іллєнка  та вулиці Герцена з причини відсутності напруги;
  • рух тролейбусів  №№4, 5, 7, 22, 27, 30, 42 на станції метро "Шулявська" з причини відсутності напруги;
  • рух тролейбусів №№24, 25, 26, 35, 36 по проспекту Свободи з причини відсутності напруги.

Масований обстріл 26 серпня

Сьогодні вранці Росія завдала ударів по Україні, в наслідок чого було пошкоджено низку енергооб'єктів. В результаті постраждали 15 областей, фіксуються проблеми з енерго- та водопостачанням. Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Про те, де в Україні немає світла та як діють нові графіки відключень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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