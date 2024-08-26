В Киеве из-за отсутствия света масштабные задержки общественного транспорта: список маршрутов

В Киеве вечером понедельника, 26 августа, наблюдаются масштабные сбои в работе общественного транспорта, зависящего от электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпасстранс".
Сначала около 17:40 было сообщено о задержке трамваев по маршрутам номер 14 и 15 по улице Дегтяревская. Причина задержки – отсутствие электроэнергии. Там было организовано движение автобусов.
Впоследствии в "Киевпасстрансе" заявили о задержке еще ряда маршрутов и троллейбусов. Причина их задержки – также отсутствие электроэнергии.
Какой еще транспорт задерживается:
Сегодня утром Россия нанесла удары по Украине, в результате чего был поврежден ряд энергообъектов. В результате пострадали 15 областей, фиксируются проблемы с энерго- и водоснабжением. Из-за обстрела " Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света.
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