У Києві через відключення світла частково зупинився електротранспорт

"Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая. просп. Відрадному, просп. Берестейському, вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській, Стеценка, ст. м. "Шулявська", - йдеться у заяві.

Також через відсутність електропостачання тимчасово припинили рух фунікулера.

Про відновлення руху чи можливі зміни у роботі громадського транспорту обіцяють інформувати додатково.