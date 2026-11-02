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У Києві через відключення світла частково зупинився електротранспорт

08:30 02.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: у Києві частково не курсує електротранспорт через відключення світла (колаж РБК-Україна)

Уранці 2 листопада у Києві частково не курсує електротранспорт. Причина - відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс.

"Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая. просп. Відрадному, просп. Берестейському, вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській, Стеценка, ст. м. "Шулявська", - йдеться у заяві.

Також через відсутність електропостачання тимчасово припинили рух фунікулера.

Про відновлення руху чи можливі зміни у роботі громадського транспорту обіцяють інформувати додатково.

Нагадаємо, в Україні 2 листопада діють графіки погодинних відключень. Їх зумовили тривалі атаки ворога по енергетиці.

Також у низці регіонів сьогодні застосували графіки аварійних відключень світла.

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КиївЕлектроенергіяВідключеня світла