В Киеве из-за отключения света частично остановился электротранспорт

"Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая. просп. Отрадном, просп. Берестейском, улицах Гарматной, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Данила Щербаковского, Владимирской, Святошинской, Стеценко, ст. м. Шулявская", - говорится в заявлении.

Также из-за отсутствия электроснабжения временно прекратили движение фуникулера.

О возобновлении движения или возможных изменениях в работе общественного транспорта обещают информировать дополнительно.