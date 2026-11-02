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В Киеве из-за отключения света частично остановился электротранспорт

08:30 02.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: в Киеве частично не курсирует электротранспорт из-за отключения света (коллаж РБК-Украина)

Утром 2 ноября в Киеве отчасти не курсирует электротранспорт. Причина - отключение электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевпасстранс.

"Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая. просп. Отрадном, просп. Берестейском, улицах Гарматной, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Данила Щербаковского, Владимирской, Святошинской, Стеценко, ст. м. Шулявская", - говорится в заявлении.

Также из-за отсутствия электроснабжения временно прекратили движение фуникулера.

О возобновлении движения или возможных изменениях в работе общественного транспорта обещают информировать дополнительно.

Напомним, в Украине 2 ноября действуют графики почасовых отключений. Их обусловили длительные атаки врага по энергетике.

Также в ряде регионов сегодня были применены графики аварийных отключений света.

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КиевЭлектроэнергияОтключения света