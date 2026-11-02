В Киеве из-за отключения света частично остановился электротранспорт

Иллюстративное фото: в Киеве частично не курсирует электротранспорт из-за отключения света (коллаж РБК-Украина)

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Утром 2 ноября в Киеве отчасти не курсирует электротранспорт. Причина - отключение электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевпасстранс.