В Киеве из-за отключения света частично остановился электротранспорт
Утром 2 ноября в Киеве отчасти не курсирует электротранспорт. Причина - отключение электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевпасстранс.
"Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая. просп. Отрадном, просп. Берестейском, улицах Гарматной, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Данила Щербаковского, Владимирской, Святошинской, Стеценко, ст. м. Шулявская", - говорится в заявлении.
Также из-за отсутствия электроснабжения временно прекратили движение фуникулера.
О возобновлении движения или возможных изменениях в работе общественного транспорта обещают информировать дополнительно.
Напомним, в Украине 2 ноября действуют графики почасовых отключений. Их обусловили длительные атаки врага по энергетике.
Также в ряде регионов сегодня были применены графики аварийных отключений света.