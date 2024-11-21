У Києві через сніг злетіли ціни на таксі

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 21 листопада, в Україні почнеться суттєве похолодання. Прогнозуються пориви вітру, ожеледиця та сніг. У Києві та області буде хмарно, вночі сильний, а вдень помірний дощ із мокрим снігом. Місцями можливе налипання снігу, на дорогах ожеледиця. Температура коливатиметься від 0 до +3°С. Синоптики попереджають про можливі ускладнення в роботі комунальних та енергетичних служб, а також труднощі з рухом транспорту.

Також ми писали, що 21 листопада, снігопади охопили кілька регіонів України. У Карпатах, зокрема на горі Піп Іван Чорногірський, випало 30 см свіжого снігу, а місцями утворилися перемети до 50 см. Температура там опустилася до -10°С, спостерігається туман і обмежена видимість.

Сніг випав також у Чернігові, у різних районах Івано-Франківщини, а також у Києві та Київській області. Голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив, що снігопад не став несподіванкою: на дороги області вивели 63 одиниці техніки та 90 працівників. Для обробки шляхів використано понад 500 тонн піщано-сольової суміші.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.