Похолодання набирає обертів. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 21 листопада, похолодання в Україні почне набирати обертів. Очікується серйозне погіршення погоди з поривами вітру, ожеледицею та снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

"21 листопада у західних областях вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг; температура вночі 0-5°, в Карпатах до 8° морозу, вдень близько 0°. У Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях мокрий сніг та дощ, вночі подекуди значні опади, налипання мокрого снігу, температура вночі та вдень 0-3° тепла", - йдеться у повідомленні.

На решті території помірні, місцями значні дощі; температура вночі 5-10° тепла, в Криму до 14°, вдень 7-12°, на південному сході країни 13-18°. У західних, більшості північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний (вночі на Лівобережжі південний), 7-12 м/с, в Україні, крім західних та більшості північних областей, пориви 17-22 м/с.

Погода у Києві та області

Хмарно. Вночі значний, вдень помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-3° тепла. Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту.

Погода в Україні 21 листопада (facebook.com/UkrHMC)