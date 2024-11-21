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В Киеве из-за снега взлетели цены на такси

Фото: Цены на такси в Киеве 21 ноября (pixabay)
Автор: Татьяна Веремеева

Тарифы на такси в Киеве утром в четверг, 21 ноября, взлетели из-за погоды. Во многих популярных приложениях заказа такси отмечают, что наблюдается повышенный спрос.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сервисы по заказу такси в столице отмечают, что утром в четверг наблюдается повышенный спрос. В некоторых приложениях отображается, что сейчас наценка составляет 30%, некоторые пишут конкретную сумму наценки, которая отличается более чем в два раза от той, которую нужно заплатить по обычному тарифу, а другие просто указывают сумму, которую нужно заплатить за поездку.

К примеру, за поездку от метро Теремки до Майдана Независимости придется заплатить от 339 грн до 549 грн, в зависимости от того, каким сервисом вы решите воспользоваться.

Скриншот из приложения для заказа такси, РБК-Украина

Скриншот из приложения для заказа такси, РБК-Украина

Скриншот из приложения для заказа такси, РБК-Украина

В то же время, поездка от метро Левобережная до Майдана Независимости обойдется от 408 грн до 590 грн.

Скриншот из приложения для заказа такси, РБК-Украина

Скриншот из приложения для заказа такси, РБК-Украина

Скриншот из приложения для заказа такси, РБК-Украина

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 21 ноября, в Украине начнется существенное похолодание. Прогнозируются порывы ветра, гололед и снег. В Киеве и области будет облачно, ночью сильный, днем умеренный дождь с мокрым снегом. Местами возможно налипание снега, на дорогах гололед. Температура будет колебаться от 0 до +3°С. Синоптики предупреждают о возможных осложнениях в работе коммунальных и энергетических служб, а также о трудностях с движением транспорта.

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