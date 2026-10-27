UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

У Києві через російську атаку пошкоджено автосалони Suzuki та Subaru на Подолі

18:00 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Анастасія Мацепа
Фото: Автосалони Suzuki та Subaru в Києві зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської атаки (колаж РБК-Україна)

Унаслідок російської атаки в ніч на 27 жовтня в Києві пошкоджено дилерські центри Suzuki та Subaru. Авто- та мотосалони Suzuki на Подолі тимчасово припинили роботу, а сервісний центр Subaru продовжує приймати клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні заяви дилерських центрів Suzuki та Subaru.

Що відомо про салони Suzuki

Авто- та мотосалони офіційного дилера Suzuki, розташовані на Подолі, тимчасово не працюватимуть. Про відновлення їхньої роботи та графік прийому клієнтів компанія повідомить додатково.

Водночас відділ сервісного обслуговування Suzuki продовжує працювати у звичному режимі.

Сервісний центр Subaru продовжує роботу

Будівля дилерського центру Subaru також зазнала значних пошкоджень через масований обстріл.

Попри це, сервісний центр уже працює в повному обсязі. Клієнти можуть записуватися на технічне обслуговування автомобілів, проходити тест-драйви та отримувати консультації щодо придбання машин.

У компанії зазначили, що планують відбудувати дилерський центр і зробити його ще кращим після відновлення.

Читайте також: У Києві внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс ДТЕК

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
SubaruБізнесВійна в Україні