У Києві через російську атаку пошкоджено автосалони Suzuki та Subaru на Подолі

Що відомо про салони Suzuki

Авто- та мотосалони офіційного дилера Suzuki, розташовані на Подолі, тимчасово не працюватимуть. Про відновлення їхньої роботи та графік прийому клієнтів компанія повідомить додатково.

Водночас відділ сервісного обслуговування Suzuki продовжує працювати у звичному режимі.

Сервісний центр Subaru продовжує роботу

Будівля дилерського центру Subaru також зазнала значних пошкоджень через масований обстріл.

Попри це, сервісний центр уже працює в повному обсязі. Клієнти можуть записуватися на технічне обслуговування автомобілів, проходити тест-драйви та отримувати консультації щодо придбання машин.

У компанії зазначили, що планують відбудувати дилерський центр і зробити його ще кращим після відновлення.

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