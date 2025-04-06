В Киеве из-за российской атаки частично разрушен офисный центр

В Киевt произошел пожар и разрушение здания в результате российской ракетной атаки на столицу сегодня утром. Это произошло в Оболонском районе города.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на мэра столицы Виталия Кличко .

"В Оболонском районе, где в результате вражеской атаки произошел пожар в офисном центре, произошло частичное разрушение здания", - рассказал городской голова в своем Telegram.

Также он добавил, что на месте продолжается работа экстренных служб и спасателей.

Что еще известно о последствиях в Киеве

Столичные власти информировали о пожарах из-за российской ракетной атаки в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.

Также мэр рассказал, что в Дарницком районе есть пострадавшие - это три человека.

Обстрел Киева 6 апреля

Как сообщалось ранее, этой ночью российские оккупанты неоднократно атаковали Киев, применяя ракеты различных типов. Кроме того, враг также бил дронами-камикадзе.

Так, например, ночью росармия запустила для ударов по Киеву крылатые ракеты, и в столице были слышны взрывы, продолжалась работа ПВО. А уже утром российские захватчики ударили по столице Украины баллистикой. Тогда в Киеве прогремели несколько мощных взрывов, также велась работа противовоздушной обороны.

Позже столичные власти рассказали, что на фоне российской ракетной атаки в Киеве пострадали три человека, фиксировались пожары в нескольких районах.