У Києві через російський обстріл загинула людина

Росіяни ще з ночі на 21 липня масовано атакують Київ дронами. Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської МВА Тимура Ткаченка.

Зазначимо, що напередодні мер Києва Віталій Кличко інформував, що у Дніпровський, Дарницький, Шевченківський та Солом'янський райони був виклик медиків.

"На жаль, маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки", - йдеться у повідомленні о 04:39.

Обстріл Києва

Нагадаємо, що цієї ночі ворог масовано атакує Україну дронами та ракетами. Зокрема, найбільше під атакою, принаймі дронів, перебуває Київ.

Наразі відомо, що в столиці внаслідок ворожої атаки горять будинки, супермаркет та були падіння на території дитсадка. Крім того, пошкоджено вхід на станції метро "Лук'янівська".

Детальніше про те, що відомо про наслідки атаки РФ по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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