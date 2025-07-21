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У Києві через російський обстріл загинула людина

Понеділок 21 липня 2025 04:56
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У Києві через російський обстріл загинула людина Фото: наразі відомо про першу жертву (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни ще з ночі на 21 липня масовано атакують Київ дронами. Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської МВА Тимура Ткаченка.

"На жаль, маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки", - йдеться у повідомленні о 04:39.

Зазначимо, що напередодні мер Києва Віталій Кличко інформував, що у Дніпровський, Дарницький, Шевченківський та Солом'янський райони був виклик медиків.

Обстріл Києва

Нагадаємо, що цієї ночі ворог масовано атакує Україну дронами та ракетами. Зокрема, найбільше під атакою, принаймі дронів, перебуває Київ.

Наразі відомо, що в столиці внаслідок ворожої атаки горять будинки, супермаркет та були падіння на території дитсадка. Крім того, пошкоджено вхід на станції метро "Лук'янівська".

Детальніше про те, що відомо про наслідки атаки РФ по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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