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В Киеве из-за российского обстрела погиб человек

Понедельник 21 июля 2025 04:56
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В Киеве из-за российского обстрела погиб человек Фото: пока известно о первой жертве (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне еще с ночи на 21 июля массированно атакуют Киев дронами. Известно, что в результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко.

"К сожалению, есть информация об одном погибшем в результате атаки", - говорится в сообщении в 04:39.

Отметим, что накануне мэр Киева Виталий Кличко информировал, что в Днепровский, Дарницкий, Шевченковский и Соломенский районы был вызов медиков.

Обстрел Киева

Напомним, что этой ночью враг массированно атакует Украину дронами и ракетами. В частности, больше всего под атакой, по крайней мере дронов, находится Киев.

Известно, что в столице в результате вражеской атаки горят дома, супермаркет и были падения на территории детсада. Кроме того, поврежден вход на станции метро "Лукьяновская".

Подробнее о том, что известно о последствиях атаки РФ по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

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