У Києві через ракетну атаку РФ перекрили рух деякими дорогами: названі адреси

Так, у зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на місто та забезпеченням охорони місця події рух транспорту перекрито за адресами:

перехрестя вулиці Івана Дзюби та вулиці Генерала Потапова;

вулиця Академіка Туполєва в обох напрямках;

вулиця Богданівська;

перехрестя Повітрофлотського проспекту та вулиці Стадіонна.

Зазначається, що на місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.

"Бережіть себе, а у разі якщо почуєте сигнал повітряної тривоги - негайно пройдіть в укриття", - наголошують у відомстві.