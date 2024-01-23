У Києві через ракетну атаку РФ перекрили рух деякими дорогами: названі адреси

Правоохоронці у Києві перекрили низку доріг для проїзду транспорту. Дані дії застосували в рамках ліквідації наслідків атаки РФ на столицю 23 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
Так, у зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на місто та забезпеченням охорони місця події рух транспорту перекрито за адресами:
Зазначається, що на місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.
"Бережіть себе, а у разі якщо почуєте сигнал повітряної тривоги - негайно пройдіть в укриття", - наголошують у відомстві.
Під час ранкової атаки 23 січня російські терористи запустили на Київ близько 20 ракет. Всі ворожі цілі було збито силами ППО.
За даними КМВА, У Києві внаслідок російської ракетної атаки постраждали 18 людей. З них 13 - госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Тринадцятирічному хлопцю та чотирьом дорослим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива.
Як повідомив мер Віталій Кличко, у Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого. Екстрені служби продовжують гасити пожежу.
Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ по Україні - у матеріалі РБК-Україна.
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