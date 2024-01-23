UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві через ракетну атаку РФ перекрили рух деякими дорогами: названі адреси

Фото: у Києві 23 січня внаслідок атаки РФ перекрили рух низкою доріг (t.me/kyivpatrol)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці у Києві перекрили низку доріг для проїзду транспорту. Дані дії застосували в рамках ліквідації наслідків атаки РФ на столицю 23 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Так, у зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на місто та забезпеченням охорони місця події рух транспорту перекрито за адресами:

  • перехрестя вулиці Івана Дзюби та вулиці Генерала Потапова;
  • вулиця Академіка Туполєва в обох напрямках;
  • вулиця Богданівська;
  • перехрестя Повітрофлотського проспекту та вулиці Стадіонна. 

Зазначається, що на місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.

"Бережіть себе, а у разі якщо почуєте сигнал повітряної тривоги - негайно пройдіть в укриття", - наголошують у відомстві. 

 Фото: перекриті вулиці Києва 23 січня після ракетної атаки РФ  (t.me/kyivpatrol)

Атака РФ по Києву 23 січня

Під час ранкової атаки 23 січня російські терористи запустили на Київ близько 20 ракет. Всі ворожі цілі було збито силами ППО.

За даними КМВА, У Києві внаслідок російської ракетної атаки постраждали 18 людей. З них 13 - госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Тринадцятирічному хлопцю та чотирьом дорослим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива.

Як повідомив мер Віталій Кличко, у Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого. Екстрені служби продовжують гасити пожежу.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ