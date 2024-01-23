В Киеве из-за ракетной атаки РФ перекрыли движение по некоторым дорогам: названы адреса

Атака РФ по Киеву 23 января

Во время утренней атаки 23 января российские террористы запустили в Киев около 20 ракет. Все враждебные цели были сбиты силами ПВО.

По данным КМВА, в Киеве в результате российской ракетной атаки пострадали 18 человек. Из них 13 - госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. На данный момент пострадавшая жива.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного пострадавшего. Экстренные службы продолжают тушить пожар.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина.

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