У Києві через ракетний обстріл є постраждалі: медики госпіталізували кількох людей

Ілюстративне фото: щонайменше двох постраждалих медики госпіталізували (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 25 жовтня росіяни атакували Київ ракетами. Внаслідок обстрілу є постраждалі, і їх кількість поступово зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram мера Києва Віталія Кличка і канал начальника КМВА Тимура Ткаченка.

За словами мера столиці, після обстрілу у Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони були виклики медиків.

Станом на 04:37 він поінформував, що у Дніпровському районі постраждала людина. Після цього кількість постраждалих стала зростати, спочатку до чотирьох, а потім до шести. Відомо, що мінімум двох з них медики госпіталізували.

Оновлено о 05:27

"Наразі 8 постраждалих у столиці. Трьох із них госпіталізували до медзакладів міста", - поінформував Кличко.

Обстріл Києва

Нагадаємо, що в ніч проти 25 жовтня у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Після цього в столиці пролунала серія дуже гучних вибухів.

Наразі у кількох районах столиці зафіксовано наслідки обстрілу. Зокрема, палають будівлі та автомобілі. Щонайменше в одному будинку пошкоджено вікна.

Детальніше про перші наслідки ворожого обстрілу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

