В Киеве из-за ракетного обстрела есть пострадавшие: нескольких медики госпитализировали

По словам мэра столицы, после обстрела в Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы были вызовы медиков.

По состоянию на 04:37 он проинформировал, что в Днепровском районе пострадал человек. После этого количество пострадавших стало расти, сначала до четырех, а затем до шести. Известно, что минимум двоих из них медики госпитализировали.

Обновлено в 05:27

"Сейчас 8 пострадавших в столице. Трех из них госпитализировали в медучреждения города", - сообщил Кличко.