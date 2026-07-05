У Києві через обстріл сталося екологічне лихо на Оболоні

Масштаби забруднення

За інформацією ДСНС, вже четверту добу поспіль екстрені служби з різних куточків країни безперервно працюють на водоомищі, щоб зупинити поширення отруйних речовин.

Станом на зараз площа нафтової плями на поверхні води сягає 20 600 квадратних метрів. За попередніми оцінками, орієнтовний об'єм забрудненого шару води становить близько 1 700 тонн.

Для того щоб заблокувати подальше розтікання палива, фахівці розгорнули потужні захисні рубежі:

720 метрів сорбувальних бонових загороджень

300 метрів бонових загороджень постійної плавучості

Крім того, надзвичайники повністю перекрили підземний колектор, який сполучає озера Кирилівське та Йорданське, щоб захистити сусідню водойму.

"Ворог залишає після себе руїни, смерть і спустошення. Але там, де він сіє руйнування, рятувальники щодня відновлюють, захищають і продовжують боротьбу", - наголосили в ДСНС.

Які сили залучено та скільки нафти зібрали

До ліквідації наслідків удару залучили велике угруповання сил - 55 рятувальників та 19 одиниць спеціальної техніки. На воді працюють 2 човни, 3 причепи та 9 скімерів - спеціальних пристроїв для збору нафтопродуктів із поверхні води.

Завдяки злагодженим діям на цей момент уже вдалося зібрати 65 кубічних метрів забруднювальної речовини. З них 18 кубометрів ліквідували безпосередньо протягом сьогоднішнього дня.