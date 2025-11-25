ua en ru
Вт, 25 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві через обстріл пошкоджені 70 маршруток: які рейси працюватимуть зі змінами

Вівторок 25 листопада 2025 17:50
UA EN RU
У Києві через обстріл пошкоджені 70 маршруток: які рейси працюватимуть зі змінами Фото: На деяких маршрутах у Києві стане менше транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві суттєво скоротилася кількість маршрутних таксі на лініях після ранкового обстрілу 25 листопада, під час якого було пошкоджено близько 70 одиниць транспорту.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Які маршрути працюють зі змінами

Зниження кількості маршруток може тимчасово торкнутися таких напрямків: №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 423, 465, 470, 475, 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.

Перевізники вже працюють над відновленням роботи транспорту та пообіцяли якомога швидше збільшити випуск машин на маршрути.

Інший транспорт працює стабільно

Попри наслідки атаки, більшість автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів у столиці працюють у штатному режимі. У КМДА зазначають, що ситуація контрольована, а служби оперативно реагують на всі виклики.

Мешканців Києва просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок та стежити за оновленнями на офіційних ресурсах міста.

Атака на Київ 25 листопада

Раніше РБК-Україна писало, що Росія в ніч та вранці 25 листопада завдала масованого удару по Києву ракетами й дронами. У шести районах столиці зафіксовано масштабні руйнування - понад 13 місць падіння уламків і влучань.

У Печерському районі після прямого попадання зайнявся 22-поверховий будинок, частина конструкцій обвалилася, людей евакуювали. У Дніпровському районі дрон влучив у дев’ятиповерхівку - загинули кілька людей, серед них 86-річна жінка. Загалом у столиці повідомляють про щонайменше 7 загиблих і понад 20 поранених.

Під час повторної атаки руйнування підтвердили у Святошинському районі, де під завалами могли залишатися люди. На іншій локації рятувальники показали глибоку вирву біля складів.

Президент Володимир Зеленський напередодні застерігав про посилення російських атак і закликав українців максимально серйозно реагувати на повітряні тривоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Обстріл Києва
Новини
Альтернативи не буде. Європа вирішила працювати з мирним планом США, - Стармер
Альтернативи не буде. Європа вирішила працювати з мирним планом США, - Стармер
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України