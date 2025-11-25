У Києві через обстріл пошкоджені 70 маршруток: які рейси працюватимуть зі змінами

У Києві суттєво скоротилася кількість маршрутних таксі на лініях після ранкового обстрілу 25 листопада, під час якого було пошкоджено близько 70 одиниць транспорту.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Мешканців Києва просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок та стежити за оновленнями на офіційних ресурсах міста.

Попри наслідки атаки, більшість автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів у столиці працюють у штатному режимі. У КМДА зазначають, що ситуація контрольована, а служби оперативно реагують на всі виклики.

Перевізники вже працюють над відновленням роботи транспорту та пообіцяли якомога швидше збільшити випуск машин на маршрути.

Атака на Київ 25 листопада

Раніше РБК-Україна писало, що Росія в ніч та вранці 25 листопада завдала масованого удару по Києву ракетами й дронами. У шести районах столиці зафіксовано масштабні руйнування - понад 13 місць падіння уламків і влучань.

У Печерському районі після прямого попадання зайнявся 22-поверховий будинок, частина конструкцій обвалилася, людей евакуювали. У Дніпровському районі дрон влучив у дев’ятиповерхівку - загинули кілька людей, серед них 86-річна жінка. Загалом у столиці повідомляють про щонайменше 7 загиблих і понад 20 поранених.

Під час повторної атаки руйнування підтвердили у Святошинському районі, де під завалами могли залишатися люди. На іншій локації рятувальники показали глибоку вирву біля складів.

Президент Володимир Зеленський напередодні застерігав про посилення російських атак і закликав українців максимально серйозно реагувати на повітряні тривоги.