UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві через нову атаку РФ пошкоджені будинки: як виглядає Лук'янівка (фото)

23:37 26.09.2026 Сб
1 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: рятувальник на місці подій (t.me/dsns_telegram)

Росіяни у суботу ввечері, 26 вересня, вчергове атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу у двох районах столиці пошкоджені будинки та відомо про постраждалу жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України

За даними рятувальників, у Солом'янському районі внаслідок обстрілу пошкоджено фасад п'ятиповерхового житлового будинку.

"На місці працювала й аварійна газова служба. Рятувальники деблокували двері пошкоджені вибуховою хвилею. Постраждалу жінку передано медикам", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Шевченківському районі на Лук'янівці через атаку РФ виникла пожежа в нежитловому будинку. Пожежу ліквідовано на площі 30 метрів квадратних.

Також у ДСНС показали фото з обох районів, як виглядає будинки та двір після атаки.

Обстріли Києва

Нагадаємо, що росіяни останніми тижнями дуже інтенсивно атакують Київ. Зокрема, останніми днями ворог цілеспрямовано б'є по дата-центрах.

Так, сьогодні вранці росіяни завдали ударів по дата-центру Cosmonova. Внаслідок атаки припинилося мовлення низки телеканалів і робота провайдерів.

Також ми писали, що в Києві через атаку в ніч на 26 вересня було пошкоджено магазин "Ашан" у торговому центрі Lavina Mall.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївОбстріл КиєваВійна в Україні