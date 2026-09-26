В Киеве из-за новой атаки РФ повреждены дома: как выглядит Лукьяновка (фото)

По данным спасателей, в Соломенском районе в результате обстрела поврежден фасад пятиэтажного жилого дома.

"На месте работала и аварийная газовая служба. Спасатели деблокировали двери поврежденные взрывной волной. Пострадавшая женщина передана медикам", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Шевченковском районе на Лукьяновке из-за атаки РФ возник пожар в нежилом доме. Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

Также в ГСЧС показали фото из обоих районов, как выглядят дома и двор после атаки.