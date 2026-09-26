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В Киеве из-за новой атаки РФ повреждены дома: как выглядит Лукьяновка (фото)

23:37 26.09.2026 Сб
1 мин
aimg Эдуард Ткач
В Киеве из-за новой атаки РФ повреждены дома: как выглядит Лукьяновка (фото) Фото: спасатель на месте происшествия (t.me/dsns_telegram)
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Россияне в субботу вечером, 26 сентября, в очередной раз атаковали Киев дронами. В результате обстрела в двух районах столицы повреждены дома и известно о пострадавшей женщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины

По данным спасателей, в Соломенском районе в результате обстрела поврежден фасад пятиэтажного жилого дома.

"На месте работала и аварийная газовая служба. Спасатели деблокировали двери поврежденные взрывной волной. Пострадавшая женщина передана медикам", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Шевченковском районе на Лукьяновке из-за атаки РФ возник пожар в нежилом доме. Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

Также в ГСЧС показали фото из обоих районов, как выглядят дома и двор после атаки.

Обстрелы Киева

Напомним, что россияне в последние недели стали очень интенсивно атаковать Киев. В частности, в последние дни враг целенаправленно бить по дата-центрам.

Так, сегодня утром россияне нанесли удары по дата-центру Cosmonova. В результате атаки остановилось вещание ряда телеканалов и провайдеров.

Также мы писали, что в Киеве из-за атаки в ночь на 26 сентября был поврежден магазин "Ашан" в торговом центре Lavina Mall.

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