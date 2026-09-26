В Киеве из-за новой атаки РФ повреждены дома: как выглядит Лукьяновка (фото)

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Россияне в субботу вечером, 26 сентября, в очередной раз атаковали Киев дронами. В результате обстрела в двух районах столицы повреждены дома и известно о пострадавшей женщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины

По данным спасателей, в Соломенском районе в результате обстрела поврежден фасад пятиэтажного жилого дома. "На месте работала и аварийная газовая служба. Спасатели деблокировали двери поврежденные взрывной волной. Пострадавшая женщина передана медикам", - говорится в сообщении. Кроме того, в Шевченковском районе на Лукьяновке из-за атаки РФ возник пожар в нежилом доме. Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Также в ГСЧС показали фото из обоих районов, как выглядят дома и двор после атаки.