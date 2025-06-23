У Києві через нічну атаку РФ обмежили подачу газу в двох районах

У двох районах Києва тимчасово припинено розподіл газу до житлових будинків. Це пов'язано з частковими ушкодженнями газифікованих будівель внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників та ракет цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київгаз".

Як зазначили у відомстві, аварійні бригади "Київгазу" оперативно усувають наслідки чергової російської атаки на столицю. Газопостачання обмежено у Шевченківському та Подільському районах столиці.

"Працівники управління аварійно-відновлювальних робіт АТ "КИЇВГАЗ" продовжують виконувати роботи щодо усунення наслідків падіння уламків ворожих безпілотників та ракет у Подільському та Шевченківському районах міста", - сказано у повідомленні.

Наразі відомо, що внаслідок пошкодження скління та часткових пошкоджень газифікованих будівель тимчасово припинено розподіл газу до житлових будинків.

Атака на Київ та область 23 червня

Нагадаємо, ввечері неділі, 22 червня, Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на територію України. Зокрема, удари дронами та балістичними ракетами були завдані по Києву та області. У столиці та кількох прилеглих населених пунктах зафіксовано численні руйнування. За оновленими даними, кількість загиблих зросла до семи осіб, рятувальники деблокували тіло ще одного загиблого з під завалу.

Також Повітряні сили повідомили, що Росія сьогодні вночі запустила по території України понад 350 безпілотників типу "Шахед", балістичні та крилаті ракети.