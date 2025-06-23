В Киеве из-за ночной атаки РФ ограничили подачу газа в двух районах

В двух районах Киева временно прекращено распределение газа в жилые дома. Это связано с частичными повреждениями газифицированных зданий в результате падения обломков вражеских беспилотников и ракет этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевгаз".

Как отметили в ведомстве, аварийные бригады "Киевгаза" оперативно устраняют последствия очередной российской атаки на столицу. Газоснабжение ограничено в Шевченковском и Подольском районах столицы.

"Работники управления аварийно-восстановительных работ АО "КИЕВГАЗ" продолжают выполнять работы по устранению последствий падения обломков вражеских беспилотников и ракет в Подольском и Шевченковском районах города", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате повреждения остекления и частичных повреждений газифицированных зданий временно прекращено распределение газа в жилые дома.

Атака на Киев и область 23 июня

Напомним, вечером воскресенья, 22 июня, Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на территорию Украины. В частности, удары дронами и баллистическими ракетами были нанесены по Киеву и области. В столице и нескольких близлежащих населенных пунктах зафиксированы многочисленные разрушения. По обновленным данным, количество погибших возросло до семи человек, спасатели деблокировали тело еще одного погибшего из-под завала.

Также Воздушные силы сообщили, что Россия сегодня ночью запустила по территории Украины более 350 беспилотников типа "Шахед", баллистические и крылатые ракеты.