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У Києві через непогоду можливі аварійні відключення електроенергії, - YASNO

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Київ, Четвер 15 грудня 2022 21:10
У Києві через непогоду можливі аварійні відключення електроенергії, - YASNO Фото: у Києві через непогоду можливі аварійні відключення електроенергії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві можливі аварійні відключення електроенергії. Причина - небезпечна погода в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Погода у столиці сьогодні дуже небезпечна. На мережах може бути більше аварійних ситуацій, тому прошу бути уважними. Якщо у вас немає світла значний час, подивіться на сайті YASNO, чи це графік, чи аварія. І у випадку аварії, звертайтеся, будь ласка, до ЖЕК/ОСББ, вони проінформують вас про деталі", - написав Коваленко.

Також він додав, що, загальна ситуація зі світлом в Києві поліпшилася. Станом на 13 грудня, лівий берег у середньому був без світла 7 годин 5 хвилин, правий - 4 години 28 хвилин.

Нагадаємо, у Київській області сьогодні, 15 грудня, діють екстрені відключення світла. Проте, у ДТЕК Київські електромережі повідомляють, що у столиці продовжуються стабілізаційні відключення. Графіки можна дізнатися за посиланням.

Також нагадаємо, що з 9 грудня, у столиці почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії.

Додамо, у середу, 14 грудня, обмеження в енергопостачанні дещо знизилися, а майже всі "світло-сірі" зони у графіках були заживлені.

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Електроенергія відключеня світла Київ
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