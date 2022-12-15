У Києві через непогоду можливі аварійні відключення електроенергії, - YASNO

"Погода у столиці сьогодні дуже небезпечна. На мережах може бути більше аварійних ситуацій, тому прошу бути уважними. Якщо у вас немає світла значний час, подивіться на сайті YASNO, чи це графік, чи аварія. І у випадку аварії, звертайтеся, будь ласка, до ЖЕК/ОСББ, вони проінформують вас про деталі", - написав Коваленко.

Також він додав, що, загальна ситуація зі світлом в Києві поліпшилася. Станом на 13 грудня, лівий берег у середньому був без світла 7 годин 5 хвилин, правий - 4 години 28 хвилин.