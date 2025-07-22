Через негоду у Києві постраждали 5 людей, зокрема підліток, - КМДА

Зазначається, що до ліквідації наслідків залучили понад 40 співробітників комунальної організації "Зеленбуд" та 15 рятувальників київської служби порятунку КАРС. Також до робіт залучено понад 10 одиниць техніки від КО "Київзеленбуд" та три аварійно-рятувальні автомобілі.

"У столиці зафіксовано понад 30 повалених дерев унаслідок буревію й грози, які прогнозували синоптики... На жаль, від негоди постраждали люди. Наразі медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину", - сказано у повідомленні.

Мешканців столиці попросили не ігнорувати повідомлення щодо погіршення погодних умов у столиці. Ігнорування попереджень може призвести до поганих наслідків.

Фото: ліквідація наслідків негоди 22 липня (КМДА)