Через негоду у Києві постраждали 5 людей, зокрема підліток, - КМДА

У Києві ліквідують наслідки масштабної негоди, яка накрила столицю 22 липня. До процесу ліквідації залучено десятки співробітників та одиниць техніки. Внаслідок негоди постраждало п'ятеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що до ліквідації наслідків залучили понад 40 співробітників комунальної організації "Зеленбуд" та 15 рятувальників київської служби порятунку КАРС. Також до робіт залучено понад 10 одиниць техніки від КО "Київзеленбуд" та три аварійно-рятувальні автомобілі.

"У столиці зафіксовано понад 30 повалених дерев унаслідок буревію й грози, які прогнозували синоптики... На жаль, від негоди постраждали люди. Наразі медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину", - сказано у повідомленні.

Мешканців столиці попросили не ігнорувати повідомлення щодо погіршення погодних умов у столиці. Ігнорування попереджень може призвести до поганих наслідків.

Фото: ліквідація наслідків негоди 22 липня (КМДА)