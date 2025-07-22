Из-за непогоды в Киеве пострадали 5 человек, в том числе подросток, - КГГА

В Киеве ликвидируют последствия масштабной непогоды, которая накрыла столицу 22 июля. К процессу ликвидации привлечены десятки сотрудников и единиц техники. В результате непогоды пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что к ликвидации последствий привлекли более 40 сотрудников коммунальной организации "Зеленстрой" и 15 спасателей киевской службы спасения КАРС. Также к работам привлечено более 10 единиц техники от КО "Киевзеленстрой" и три аварийно-спасательных автомобиля.

"В столице зафиксировано более 30 поваленных деревьев в результате урагана и грозы, которые прогнозировали синоптики... К сожалению, от непогоды пострадали люди. Сейчас медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девушку", - сказано в сообщении.

Жителей столицы попросили не игнорировать сообщения об ухудшении погодных условий в столице. Игнорирование предупреждений может привести к плохим последствиям.

Фото: ликвидация последствий непогоды 22 июля (КГГА)