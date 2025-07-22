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Из-за непогоды в Киеве пострадали 5 человек, в том числе подросток, - КГГА

Киев, Вторник 22 июля 2025 20:37
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Из-за непогоды в Киеве пострадали 5 человек, в том числе подросток, - КГГА Иллюстративное фото: масштабный шторм накрыл Киев (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киеве ликвидируют последствия масштабной непогоды, которая накрыла столицу 22 июля. К процессу ликвидации привлечены десятки сотрудников и единиц техники. В результате непогоды пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что к ликвидации последствий привлекли более 40 сотрудников коммунальной организации "Зеленстрой" и 15 спасателей киевской службы спасения КАРС. Также к работам привлечено более 10 единиц техники от КО "Киевзеленстрой" и три аварийно-спасательных автомобиля.

"В столице зафиксировано более 30 поваленных деревьев в результате урагана и грозы, которые прогнозировали синоптики... К сожалению, от непогоды пострадали люди. Сейчас медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девушку", - сказано в сообщении.

Жителей столицы попросили не игнорировать сообщения об ухудшении погодных условий в столице. Игнорирование предупреждений может привести к плохим последствиям.

Из-за непогоды в Киеве пострадали 5 человек, в том числе подросток, - КГГАФото: ликвидация последствий непогоды 22 июля (КГГА)

Напомним, что днем 22 июля столицу Украины, Киев, накрыл шторм. В городе сильным ветром были сломаны деревья, вода с неба затопила улицы, а из-за сильного шторма упал строительный кран.

При этом только-только в минувшие выходные столицу накрыл мощный ливень - вследствие этого затопило улицы. После этого вышли многочисленные предупреждения об осложнении движения в некоторых районах.

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