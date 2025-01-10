UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Києві через аварію на теплотрасі змінили рух транспорту: де саме та як

Деякий транспорт у Києві курсує інакше (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У Києві через аварію на теплотрасі змінили рух деякого громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс".

Що відомо про зміни руху транспорту в Києві

У КП "Київпастранс" розповіли, що через пошкодження тепломереж було змінено рух по вулиці Петлюри, 23 кількох маршрутів тролейбусів.

Так, рух тролейбусів організовано:

  • №12 - до станції метро "Олімпійська"
  • №14 - до станції метро "Палац спорту"

Додатково було організовано автобусний маршрут №14тр.

Він курсує від станції метро "Палац спорту" до Центрального залізничного вокзалу.

Допис КП "Київпастранс" (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Нагадаємо, ввечері четверга, 9 січня, біля Центрального залізничного вокзалу в Києві (на перетині вулиць Жилянської та Петлюри) прорвало трубу з окропом.

Місцеві пабліки писали, що там утворилась справжня "сауна".

Біля деяких із прилеглих до місця аварії будинків по дорозі розкидало шматки асфальту (ймовірно - через велику силу струменя води, що вирвався назовні).

У КМДА повідомили, що фахівці "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження тепломережі й уточнили, що йдеться про магістральний трубопровід діаметром 500 мм.

Читайте також, що відомо про масштабний прорив труби з гарячою водою в Києві 1 листопада на вулиці Ділова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївАваріяТролейбусАвтобуси