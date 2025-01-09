У Києві біля Центрального вокзалу прорвало трубу із окропом: затримується транспорт
У Києві біля Центрального вокзалу прорвало трубу із окропом 9 січня. Шматки асфальту лежать біля будинків, затримується транспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі, КМДА, "Київпастранс".
Ввечері, 9 січня, біля Центрального вокзалу, на перетинівулиць Жилянської та Петлюри, прорвало трубу з окропом. Через що, за даними Telegram-каналів, утворилась справжня "сауна".
Крім того, біля прилеглих будинків, ймовірно, через силу струміня води, який вирвався назовні, шматки асфальту розкидало по дорозі.
Як зазначають у КМДА, фахівці "Київтеплоенерго" вже локалізували пошкодження тепломережі біля Центрального вокзалу.
"Сьогодні, 9 січня, близько 16:40, сталось пошкодження тепломережі з витоком води на проїжджу частину. Це магістральний трубопровід діаметром 500 мм. Для ліквідації витоку тиск у трубопроводі був зменшений", - констатують спеціалісти.
Затримки транспорту
Рух транспорту на розі вул. Жилянської та Петлюри наразі перекритий.
"Затримується рух автобусів №№ 24, 50, 114 та тролейбусів №№ 12, 14 на розі вул. Петлюри та вул. Жилянської в напрямку Залізничного вокзалу з технічних причин", - констатують у "Київпастранс".
Як повідомлялось, 1 листопада, на вулиці Ділова в Києві стався масштабний прорив труби з гарячою водою. Витік стався під час запуску в роботу тепломережі.
Крім того, 15 листопада прорвало трубу на лівому березі в Києві. Через це на Дніпровській набережній обмежено рух.
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