В Киеве из-за аварии на теплотрассе изменили движение транспорта: где именно и как

Напомним, вечером четверга, 9 января, возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве (на пересечении улиц Жилянской и Петлюры) прорвало трубу с кипятком.

Местные паблики писали, что там образовалась настоящая "сауна".

Возле некоторых из прилегающих к месту аварии домов по дороге разбросало куски асфальта (вероятно - из-за большой силы струи воды, вырвавшейся наружу).

В КГГА сообщили, что специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждение теплосети и уточнили, что речь идет о магистральном трубопроводе диаметром 500 мм.

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