У Києві через атаку "Шахедів" могла постраждати дитина (оновлено)

Начальник КМВА Сергій Попко о 07.11 уточнив наслідки ворожої атаки дронів-камікадзе у ніч проти 26 вересня по столиці.

"Попередньо, є постраждала дитина. Її з численними різаними ранами госпіталізували", - написав чиновник.

Оновлено: інформацію уточнено

Проте пізніше у КМВА уточнили, що інформація про постраждалу дитину у столиці не підтвердилася.

"Вона отримала травми не внаслідок атаки БпЛА", - передали в адміністрації.

Що відомо про наслідки у Києві

Також у столиці фіксувалося пошкодження житлового п'ятиповерхового будинку у Печерському районі через влучання уламків ворожого безпілотника. Там сталася розгерметизація газової труби, й на місце вирушили спеціалісті "Київгазу" .

Крім того, столична влада інформувала, що також було пошкоджено близько 20 автомобілів.

У КМВА розповіли, що уламки повітряної цілі противника впали на території дитячого садочку.