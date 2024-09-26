В Киеве из-за атаки "Шахедов" пострадал ребенок

Начальник КГВА Сергей Попко в 07.11 уточнил последствия вражеской атаки дронов-камикадзе в ночь на 26 сентября по столице.

"Предварительно, есть пострадавший ребенок. Его с многочисленными резаными ранами госпитализировали", - написал чиновник.

Что известно о последствиях в Киеве

Также в столице фиксировалось повреждение жилого пятиэтажного дома в Печерском районе из-за попадания обломков вражеского беспилотника. Там произошла разгерметизация газовой трубы, и на место отправились специалисты "Киевгаза".

Кроме того, столичные власти информировали, что также были повреждены около 20 автомобилей.

В КМВА рассказали, что обломки воздушной цели противника упали на территории детского садика.