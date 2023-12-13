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В Києві через атаку РФ без світла залишились десятки будинків. Коли відновлять

Фото: в Києві через атаку РФ 13 грудня без світла залишились десятки будинків (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через ракетний удар по Києву 13 грудня 35 будинків у Дніпровському районі залишилися без світла. Його відновленням вже займаються енергетики, орієнтовно світло знову з'явиться після полудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"У Дніпровському районі 35 приватних будинків залишаються без світла внаслідок пошкоджень ліній електропередачі уламками ракет", - йдеться в повідомленні.

Фахівці ДТЕК "Київські електромережі" працюють над відновленням електропостачання. 

"Орієнтовно електропостачання буде відновлено до 14:00", - попередили в КМДА.

Обстріл Києва

Рано-вранці, близько 3:00, російські війська обстріляли ракетами Київ, використавши балістику. Зокрема, у Дніпровському районі внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на 6 поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало 8 автомобілів. Ворог випустив 10 ракет (йдеться про ЗРК С-400 та "Іскандер"). Усі цілі вдалося збити ППО. Загалом відомо про 53 постраждалих. 20 із них, у тому числі двоє дітей, було госпіталізовано. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. У тому числі й 6 дітей. Детальніше - в матеріалі

 

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