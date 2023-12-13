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В Киеве из-за атаки РФ без света остались десятки домов. Когда восстановят

Фото: в Киеве из-за атаки РФ 13 декабря без света остались десятки домов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за ракетного удара по Киеву 13 декабря 35 домов в Днепровском районе остались без света. Его восстановлением уже занимаются энергетики, ориентировочно свет снова появится после полудня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В Днепровском районе 35 частных домов остаются без света в результате повреждений линий электропередачи обломками ракет", - говорится в сообщении.

Специалисты ДТЭК "Киевские электросети" работают над возобновлением электроснабжения.

"Ориентировочно электроснабжение будет возобновлено до 14:00", - предупредили в КГГА.

Обстрел Киева

Ранним утром, около 3:00, российские войска обстреляли ракетами Киев, использовав балистику. В частности, в Днепровском районе в результате вражеских обстрелов поврежден фасад многоэтажки, произошло возгорание балкона на 6 этаже. На момент прибытия пожарных подразделений во дворе дома пылало 8 автомобилей. Враг выпустил 10 ракет (речь идет о ЗРК С-400 и "Искандер"). Все цели удалось сбить ПВО. В общей сложности известно о 53 пострадавших. 20 из них, в том числе двое детей, были госпитализированы. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В том числе и 6 детям. Детальнее - в материале.

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Киевобстрелы Киева