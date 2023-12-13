В Киеве из-за атаки РФ без света остались десятки домов. Когда восстановят

"В Днепровском районе 35 частных домов остаются без света в результате повреждений линий электропередачи обломками ракет", - говорится в сообщении.

Специалисты ДТЭК "Киевские электросети" работают над возобновлением электроснабжения.

"Ориентировочно электроснабжение будет возобновлено до 14:00", - предупредили в КГГА.

Обстрел Киева

Ранним утром, около 3:00, российские войска обстреляли ракетами Киев, использовав балистику. В частности, в Днепровском районе в результате вражеских обстрелов поврежден фасад многоэтажки, произошло возгорание балкона на 6 этаже. На момент прибытия пожарных подразделений во дворе дома пылало 8 автомобилей. Враг выпустил 10 ракет (речь идет о ЗРК С-400 и "Искандер"). Все цели удалось сбить ПВО. В общей сложности известно о 53 пострадавших. 20 из них, в том числе двое детей, были госпитализированы. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В том числе и 6 детям. Детальнее - в материале.