У Києві через атаку РФ пошкоджено "Ашан" у ТРЦ Lavina Mall

"Сьогодні вночі під час ворожої атаки зазнав пошкоджень наш Auchan Біличі. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Наразі магазин тимчасово не працюватиме - до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт.