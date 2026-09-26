В Киеве из-за атаки РФ поврежден "Ашан" в ТРЦ Lavina Mall

В результате российской атаки в ночь на 26 сентября поврежден магазин "Ашан Беличи" в торговом центре Lavina Mall в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"Сегодня ночью во время вражеской атаки получил повреждение наш Auchan Беличи. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Пока магазин временно не будет работать - до завершения оценки его состояния и проведения необходимых восстановительных работ.
Напомним, россияне в ночь на 26 сентября атаковали Киев и Харьков ударными беспилотниками. В результате атаки в обоих городах зафиксированы пожары, а столице пострадали люди.
Всего этой ночью российские войска атаковали Украину 173 ударными дронами, пуски произошли по семи направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.