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В Киеве из-за атаки РФ поврежден "Ашан" в ТРЦ Lavina Mall

08:48 26.09.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Киеве из-за атаки РФ поврежден "Ашан" в ТРЦ Lavina Mall Фото: в Киеве из-за атаки РФ поврежден "Ашан" в ТРЦ Lavina Mall (прес-сслужба "Ашан")
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В результате российской атаки в ночь на 26 сентября поврежден магазин "Ашан Беличи" в торговом центре Lavina Mall в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня ночью во время вражеской атаки получил повреждение наш Auchan Беличи. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Пока магазин временно не будет работать - до завершения оценки его состояния и проведения необходимых восстановительных работ.

Обстрел Украины 26 сентября

Напомним, россияне в ночь на 26 сентября атаковали Киев и Харьков ударными беспилотниками. В результате атаки в обоих городах зафиксированы пожары, а столице пострадали люди.

Всего этой ночью российские войска атаковали Украину 173 ударными дронами, пуски произошли по семи направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.

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