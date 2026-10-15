У центрі Києва впав дрон: пошкоджені будинки, є постраждалі

Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня російські загарбники били по Україні 2 ракетами та 580 ударними безпілотниками.

Сили ППО України змогли успішно знешкодити більшість засобів ураження, які Росія застосувала під час нової масованої атаки.

Зокрема, майже 360 російських дронів атакували Кіровоградщину - це найбільший удар по області від початку повномасштабного вторгнення.