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РФ вночі атакувала Кіровоградську область майже 360 дронами

09:56 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
РФ вночі атакувала Кіровоградську область майже 360 дронами Фото: наслідки атаки на Кіровоградську область (t.me/kirovogradskaODA)
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Сьогодні майже 360 російських дронів атакували Кіровоградщину - це найбільший удар по області від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

"На жаль, маємо влучання на 26 локаціях", - розповів Райкович.

"Ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних об'єктах та житлових будинках", - додав він.

Найбільше руйнувань і уражень припало на Кропивницький. Також удару зазнали Знам'янка, Олександрія, Помічна та низка інших громад області.

Атака забрала життя трьох кропивничан.

Ще шестеро людей дістали травми. Їм надали медичну допомогу.

Усі потрібні служби працюють безперервно, наслідки ще ліквідовують.ь збитки, щоб постраждалі отримали потрібну допомогу.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами в ніч на 15 жовтня.

У ДСНС розповідали, що удари припали на підприємства, склади, логістичні центри та житлові будинки Кропивницького, а після влучань почалися пожежі.

Також ми писали, що після атаки на Рівне частина міста й району лишилася без світла.

Згодом начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що у Рівному електрику повернули, а Здолбунів, Дядьковичі та Шпаків залишаються частково знеструмленими через пошкоджену лінію електропередач.

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