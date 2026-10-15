В центре Киева упал дрон: повреждены дома, есть пострадавшие

По информации мэра, в Печерском районе дрон упал на открытой территории возле 5-этажного жилого дома.

Поврежден фасад, часть кровли и остекления окон дома, а также фасады двух трехэтажных жилых домов рядом. Пылает автомобиль во дворе.

В результате атаки в Печерском районе Киева пострадали пять человек. Двое раненых медики госпитализировали.

Фото: последствия падения дрона в Печерском районе Киева (t.me/dsns_telegram)