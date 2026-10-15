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В центре Киева упал дрон: повреждены дома, есть пострадавшие

10:54 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Киеве из-за атаки РФ повреждены жилые дома (t.me/dsns_telegram)

В Печерском районе Киева в результате падения вражеского дрона утром 15 октября повреждены жилые дома. Также известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По информации мэра, в Печерском районе дрон упал на открытой территории возле 5-этажного жилого дома.

Поврежден фасад, часть кровли и остекления окон дома, а также фасады двух трехэтажных жилых домов рядом. Пылает автомобиль во дворе.

В результате атаки в Печерском районе Киева пострадали пять человек. Двое раненых медики госпитализировали.

Фото: последствия падения дрона в Печерском районе Киева (t.me/dsns_telegram)

Напомним, в ночь на 15 октября российские захватчики били по Украине 2 ракетами и 580 ударными беспилотниками .

Силы ПВО Украины смогли успешно обезвредить большинство средств поражения, которые Россия применила в ходе новой массированной атаки.

В частности, почти 360 российских дронов атаковали Кировоградщину – это самый большой удар по области с начала полномасштабного вторжения.

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