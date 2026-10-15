В центре Киева упал дрон: повреждены дома, есть пострадавшие

В Печерском районе Киева в результате падения вражеского дрона утром 15 октября повреждены жилые дома. Также известно о пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
По информации мэра, в Печерском районе дрон упал на открытой территории возле 5-этажного жилого дома.
Поврежден фасад, часть кровли и остекления окон дома, а также фасады двух трехэтажных жилых домов рядом. Пылает автомобиль во дворе.
В результате атаки в Печерском районе Киева пострадали пять человек. Двое раненых медики госпитализировали.
Фото: последствия падения дрона в Печерском районе Киева (t.me/dsns_telegram)
Напомним, в ночь на 15 октября российские захватчики били по Украине 2 ракетами и 580 ударными беспилотниками .
Силы ПВО Украины смогли успешно обезвредить большинство средств поражения, которые Россия применила в ходе новой массированной атаки.
В частности, почти 360 российских дронов атаковали Кировоградщину – это самый большой удар по области с начала полномасштабного вторжения.