У Києві через атаку РФ пошкоджені десятки будинків, є жертви і постраждалі (фото)

Росія цієї ночі, 30 вересня, здійснила комбінований удар по Києву, застосувавши реактивні дрони і балістику. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано багато пошкоджень та загинули люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
За даними рятувальників, внаслідок атаки РФ з вечора 29 вересня та в ніч на 30 вересня пожежі та руйнування зафіксовані у чотирьох районах міста. Зокрема:
За останніми даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до двох. Ще 4 людини - постраждали.
Нагадаємо, що в ніч на 29 вересня по Києву також було завдано комбінованого удару. Унаслідок атаки дронами та балістикою було пошкоджено навчальний заклад та адміністративну будівлю.
Також ми писали, що цієї ночі ворог ударив по Київській області. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження та руйнування будинків, а також виявлено загиблу дитину.